وزير الخارجية الألماني يتفق مع نظيره التركي على إعادة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها

متابعات-فجر:

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل للصحفيين اليوم الأربعاء إنه اتفق مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على الرغبة في إعادة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد تدهور على مدى الأيام الماضية.

وقال غابرييل بعد محادثات مع تشاوش أوغلو “مهما كانت الخلافات والمناقشات بيننا فإنه لا بديل للمحادثات لأنها السبيل (الوحيد) للعودة خطوة بخطوة إلى علاقات طبيعية وودية بين ألمانيا وتركيا.”

وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي بعد اعتقال صحافي ألماني من أصل تركي في تركيا.

وأغضبت السلطات الألمانية أنقرة بوضع قيود على عقد فعاليات لوزراء أتراك في إطار حملة لدعم مسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على صلاحيات جديدة عبر استفتاء سيجرى الشهر المقبل.

“.لكن غابرييل أشار إلى وجود حدود “لا يجوز تخطيها وهذا يتضمن مقارنات بألمانيا النازية

وقال إن “العلاقات الجيدة مهمة لأن التوتر يسود حاليا والعودة إلى (علاقات) طبيعية هي ما نرغب فيه أنا وزميلي التركي.”