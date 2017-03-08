استمرار هبوط الاسترليني قبل الإعلان عن الموازنة البريطانية

متابعات-فجر:

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوي في سبعة أسابيع قبيل الإعلان عن الموازنة البريطانية المتوقع أن تعزز التوقعات الاقتصادية ولكن تظل مقتصدة من حيث الإنفاق في ظل سعي وزير المالية فيليب هاموند للحيلولة دون عجز كبير في الموازنة.

ومن المقرر أن يعلن هاموند عن خططه المتعلقة بالضرائب والإنفاق لهذا العام بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش في أول بيان كامل لموازنة بريطانيا منذ تصويت الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوربي في يونيو الماضي.

وهبط الجنيه الاسترليني 2.5 في المئة في الأسبوعين الماضيين عقب سلسلة من البيانات التي جاءت دون التوقعات فيما تشير أحدث بيانات صادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد يتجه صوب تباطؤ مع شعور البريطانيين بوطأة ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاسترليني مجددا 0.3 في المئة اليوم الأربعاء إلى 1.2160 دولار وهو أدني مستوياته منذ 17 يناير كانون الثاني. كما تراجع 0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 86.76 بنس لليورو.