القوات العراقية تقوم بتطهير المناطق التي استعادت السيطرة عليها وسط الموصل

متابعات-فجر:

تركز القوات العراقية اليوم الأربعاء، على تطهير المناطق التي استعادت السيطرة عليها وسط الموصل، حيث بدأت عمليات تفتيش عن المتطرفين ونشرت حواجز ومصدات تمهيداً لعمليات التقدم المقبلة.

وباشرت القوات العراقية في 19 فبراير هجوماً لاستعادة الجانب الغربي من المدينة، لكن العمليات تباطأت لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية الذي يحد من الدعم الجوي، قبل أن تستأنف الأحد.

ومنذ ذلك الحين استعادت القوات العراقية عدداً من الأحياء إضافة المجمع الحكومي الذي يضم المحافظة ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة والمتحف الأثري القديم الذي صور فيه متطرفو تنظيم داعش أنفسهم وهم يدمرون آثاراً لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة.

وقال المتحدث باسم قوات الرد السريع المقدم عبد الامير المحمداوي: “التركيز اليوم على تطهير المناطق التي تم تحريرها أمس، رفع العبوات، تفكيك البيوت المفخخة بالقرب من مبنى المحافظة مجمع الحكومة مجمع المحاكم والمتحف”.

وأضاف أن “تحرير مركز المدينة خطوة أولى ومهمة جداً لبداية تحرير المدينة القديمة”.وتتمير هذه المنطقة بأبنية تراثية على الطراز القديم حيث تكثر الأزقة الضيقة التي يصعب على العجلات العسكرية التحرك خلالها.

وقال المحمداوي إن “المدينة القديمة منطقة صعبة جداً، مكتظة بالبيوت ولا توجد ممرات واسعة وشوارعها بعرض متر ونصف”.

من جهته، ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أن “وحدات الشرطة الاتحادية نشرت المصدات والحواجز لحماية قواتها وباشرت بعمليات تفتيش مناطق الدواسة والندان والعكيدات للكشف عن مخلفات الدواعش تمهيداً لاستكمال عمليات التقدم”.

وأكد جودت أن “عملية استعادة المجمع الحكومي أسفرت عن قتل 139 إرهابياً وتدمير 19عجلة ملغمة 36 موضع للهاونات والقناصة، و5 أسلحة مقاومة طائرات”.واستولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه، في هجوم واسع النطاق شنه في منتصف 2014، لكن القوات العراقية تمكنت بدعم التحالف الدولي من استعادة معظم الأراضي.