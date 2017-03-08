جوارديولا يؤكد على تدعيم صفوف السيتي باللاعبين الإنجليز

متابعات-فجر:

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأنه سيلجأ للاعبين الإنجليز من أجل تدعيم السكاي بلوز في الصيف.

وأشارت التقارير الصحفية أن جوارديولا يرغب في التعاقد لاعبا توتنهام هوتسبور داني روز، وديلي ألي، بالإضافة لحارس مرمى سندرلاند جوردان بيكفورد.

وتحدث جوارديولا لوسائل الإعلام الإنجليزية عن سوق الانتقالات الصيفية قائلاً “بالطبع أنا منبهر باللاعبين الإنجليزي وبإمكانياتهم”.

وأضاف “وعلى سبيل المثال لاعبي توتنهام، وبالتأكيد أرغب في التعاقد مع عدد من اللاعبين الإنجليز، لأنهم يعلموا كيفية اللعب هنا، وهذا شيء جيد”.