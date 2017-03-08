مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية يقر موازنة 2017م

متابعات-فجر:

رأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية للعام الحالي (2017م)، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وبحث مجلس إدارة “هدف” عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدد من الإجراءات، كما اعتمد مجلس إدارة “هدف” موازنة العام الحالي (2017م).

وضم اجتماع مجلس إدارة “هدف” كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي مستشار بالديوان الملكي، والأستاذ إبراهيم بن مهنا الحصيني مدير عام الإدارة العامة للمصروفات بوزارة المالية، والدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل نائب المحافظ للخدمات المساندة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور بسام بن عبدالله البسام نائب المدير العام للتطوير والجودة بمعهد الإدارة العامة، والأستاذ عمر بن أحمد البطاطي محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، والأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمهندس ريان بن محمد فايز الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، والدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).