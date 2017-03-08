تعرف على “البوابة إلى الجحيم” في المحيط الهادئ

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بعيدا في المحيط الهادئ على حافة ساحل ولاية أوريغون Oregon أحد العجائب الطبيعية التي حيرت العلماء، “ثورز ويل” وهي حفرة عملاقة بما يكفي لابتلاع قارب كبير.

مستويات المياه في المحيط الهادئ في الواقع آمنة تماما حيث يبلغ عمق حفرة ثورز ويل Thor’s Well أو البوابة إلى الجحيم حوالي 20 قدم فقط.

في مشاهد مذهلة، تبتلع الحفرة العملاقة مياه المحيط المتدفقة بطريقة مثيرة تبهر المتفرجين، وما يزيد من إثارة هذه الظاهرة الفريدة عندما ترتطم المياه المتدفقة بعنف مع الصخور محدثة موجات كبيرة، مما يجعل الزوار حريصين على التقاط الصور لهذه الظاهرة المدهشة.

تقع حفرة ثورز ويل “البوابة إلى الجحيم” في منطقة كيب بيربيتوا Cape Perpetua ذات المناظر الطبيعية الخلابة التي تقع على بعد 3 كيلومترات جنوب ياتشاتس Yachats شمال غرب الساحل الأمريكي المطل على المحيط الهادئ.

كيب بيربيتوا هي أعلى نقطة في ولاية أوريغون الامريكية، حيث ترتفع أكثر من 240 متر فوق مستوى سطح البحر، ويمكن للمراقب من أعلى قمة في كيب بيربيتوا أن يرى أكثر من 110 كيلونترا من ساحل ولاية أوريغون في يوم صاف.

وتضم منطقة كيب بيربيتوا بالإضافة إلى ثورز ويل عددا من الغابات الكبيرة ومنطقة زبد الشيطان The Devil’s Churn وهو صدع طويل في الصخور يمتلئ مع كل موجة في المحيط.

وجدير بالذكر أن التكوينات الطبيعية مثل حفرة ثورز ويل عادة ما تتشكل على مدى فترات طويلة من الزمن الجيولوجي، ويرجح أن حفرة ثورز ويل كانت في البداية كهفا تحت الماء وفي نهاية المطاف انهار الجزء العلوي تاركا فراغا عميق أدناه يعمل على إرسال المياه بقوة هائلة.

ينصح المسؤولون الزوار بالبقاء على مسافة كافية وعدم الاقتراب كثيرا من الحفرة العملاقة، كما يمكن مشاهدتها بشكل آمن من الطريق السريع في هوة كوك.