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تكليف المهندس محمد موكلي رئيساً تنفيذيا لشركة المياه الوطنية

1 تعليق

  1. ابو ايمن

    الله يعيننا واياه للقيام بالعمل على مايحبه ويرضاه سبحانه …. وارجو ان يعيد النظر في صرف راتب الشهرين(مكرمة خادم الحرمين) التي (لم) تصرفها الشركة لموظفيها حتى اليوم!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ وبدون ابداء اي سبب !!

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