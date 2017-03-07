تكليف المهندس محمد موكلي رئيساً تنفيذيا لشركة المياه الوطنية

متابعات _فجر

أصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية ،قراراً يقضي بتوحيد الإدارة العليا لقطاع توزيع المياه في المملكة الذي كان يدار من قبل كل من شركة المياه الوطنية في مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف) والوزارة ممثلة في مديريات المياه في بقية مدن المملكة الأخرى،وتكليف المهندس محمد بن أحمد موكلي بالإشراف على القطاع كرئيس تنفيذي للشركة إضافة إلى عمله وكيلاً للوزارة لخدمات المياه.

ويهدف القرار إلى الاستغلال الأمثل لمختلف الموارد، وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها.