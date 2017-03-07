خلّ التفّاح لمحاربة القشرة وبقع الشيخوخة

متابعات _فجر

يعتبر خلّ التفّاح مثالي لمعالجة بقع الشيخوخة، والثآليل، كما أنه فعّال لتنقية الشعر، محاربة القشرة، وتعديل إفرازات فروة الرأس وتلطيفها.

ولكي تعالجي بقع الشيخوخة الداكنة، امزجي ربع كوب من خلّ التفّاح مع نصف كوب من الماء، واستعملي المزيج يوميًا على بشرتك بدلًا من التونر (السائل المنعش). يمكنك أيضًا، استعمال خلّ التفّاح مباشرة على البقع الداكنة، وذلك أكثر من مرّة في اليوم لمدّة شهر تقريبًا لالتماس نتائج مثالية.

وللتخلّص من الثآليل، اصنعي كرات قطنية صغيرة، وبلّليها بخلّ التفاح. غطّي الثآليل بالكرات القطنية، وثبّتيها بشريط لاصق لتبقى الثآليل مشبّعة بالخل لوقت طويل. طبّقي هذه التقنيّة كل مساء قبل الخلود إلى النوم حتى تزول الثآليل نهائيًا. خلال فترة العلاج، ستلاحظين أن لون الثآليل بات داكنة، هذا أمر طبيعي، ويشير إلى أن هذه الشوائب الجلدية ستيبس وتسقط من تلقاء نفسها فلا تحاولي تقشيرها، بل تابعي العلاج لشهر إضافي بعد زوالها كليًا للتأكد من عدم ظهورها من جديد. وتذكّري، أنه من المهمّ جدًا، استعمال كريم الوقاية من أشعة الشمس فوق البشرة المعالجة.

للمحافظة على صحّة الشعر ولمعانه الجذّاب، استعملي خلّ التفّاح بدلًا من ملطّف الشعر.