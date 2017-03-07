النقل : حوادث نقل المعلمات بسبب تهاون التعليم والمرور

متابعات -فجر

اكد مدير إدارة النقل بالإدارة العامة للطرق بالقصيم خالد القربان، إن سبب حوادث نقل المعلمات المتكررة هو تهاون كل من وزارة التعليم والمرور في تطبيق اشتراطات سائقي نقل المعلمات، وليس بسبب تقصير وزارة النقل وسوء الطرق.

واضاف القربان، أن وزارة النقل تشترط حصول سائق نقل المعلمات على بطاقة تشغيل، وعقوبة عدم الحصول عليها الغرامة 5 آلاف ريال، والتعليم والمرور يتهاونون في متابعة ذلك، وأن هناك مخاطبات منهم للتعليم والمرور بهذا الخصوص لكنهم لم يتجاوبوا ، بحسب الوطن.

وارجع مدير إدارة النقل بالقصيم عدم حصول كثير من السائقين على البطاقة إلى أن بعضهم من المتقاعدين وبعضهم يستلم مكافأة من الضمان الاجتماعي والحصول على البطاقة يسقط الإعانات، والبعض الآخر من القبائل النازحة، مبيناً أن إدارته تمكنت من ضبط العديد من المخالفين، خاصة في جامعة القصيم وكليات المذنب وعنيزة.