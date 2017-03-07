بلدية صبيا تغلق مصنعاً للأيس كريم مخالف للأنظمة

متابعات -فجر

أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية محافظة صبيا اليوم مصنعاً للأيسكريم في قرية الظبية بمحافظة صبيا يقوم بتصنيع وتوزيع منتجات الأيسكريم المثلج في الأسواق مخالفا للأنظمة والتعليمات.

وأوضح رئيس بلدية صبيا سفر آل زاحم الشهراني أن فرقة صحة البيئة بالبلدية أغلقت خلال جولة ميدانية مصنع آيسكريم يعمل داخل أحد الأحواش التي تستغل في ممارسة بعض الأعمال المخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية وتدار من قبل عمالة من الجنسية البنغالية لا تحمل شهادات صحية ، مفيداً آنه تم العثور على كمية كبيرة من كراتين الأيسكريم تزيد على ( 2000) كرتون كانت معدة للتوزيع تم مصادرتها إلى جانب طاولات وقوالب حديد تستخدم للتحضير بطريقة غير صحية مع ملاحظة سوء وتردي النظافة بالموقع وطفح بيارات الصرف الصحي وصدى في قوالب الحديد .

وأفاد بأنه تم تطبيق العقوبات اللازمة بحق المصنع وغلقه لمخالفته للأنظمة والتعليمات , مؤكدا أن متابعة سلامة الأغذية واستيفاء اشتراطات الصحة العامة من أولويات أعمال البلدية التي تعمل عليها من خلال جولات ميدانية يومية إضافة للاستجابة الفورية لأي ملاحظة ترد على رقم البلاغات الموحد ( 940) أو بالاتصال المباشر بالبلدية الأمر الذي يؤدي للتعامل الفوري مع أي مخالفة بشكل عاجل وسريع.