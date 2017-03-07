“بايرن ميونيخ” يفوز على “آرسنال” بخماسية ويتأهل لربع النهائي

متابعات-فجر :

قلب بايرن ميونخ الألماني تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز كبير ومستحق 5-1 على مضيفه آرسنال، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لتكون الهزيمة بمثابة مسمار جديد في نعش المدرب الفرنسي آرسين فينغر.

وأكد بايرن تفوقه على آرسنال وجدد الفوز عليه بعدما تغلب عليه بنفس النتيجة 5-1 في ميونخ ذهاباً، ليتأهل بايرن بالفوز 10-2 في مجموع المباراتين، ملحقاً بـ”المدفعجية” هزيمة إجمالية ثقيلة لم يتوقعها حتى أكثر المتشائمين.

ولقن بايرن مضيفه درساً قاسياً مستغلاً النقص العددي في صفوف الفريق بعد طرد لوران كوشيلني في الدقيقة 53.

وأنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ثيو والكوت في الدقيقة 20.

ولكن بايرن رد بقوة في الشوط الثاني وأمطر شباك أصحاب الأرض بخمسة اهداف سجلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي آريين روبن والبرازيلي دوغلاس كوستا في الدقائق 55 من ضربة جزاء و68 و78 والتشيلي أرتورو فيدال في الدقيقتين 80 و85.