“البرلمان الليبي” يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

متابعات-فجر :

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأربعاء، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل شهر فبراير من عام 2018، نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وخاطب صالح المفوضية الليبية العليا للانتخابات، مطالبا إياها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وصوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالموافقة على إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي في الصخيرات الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فؤاد السراج.

ويأتي تصويت المجلس في مقره بطبرق شرقي البلاد، بينما تستمر الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي بين الجيش الوطني وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة.

ودان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى ليبيا بقوة التصعيد وأعمال العنف في منطقة الهلال النفطي، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وشدد السفراء الثلاثة، في بيانهم، على الحاجة الملحة لقوة عسكرية وطنية موحدة في ليبيا، وأكدوا ضرورة أن تكون المؤسسات النفطية، تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.