قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من قرية رمانة غرب جنين

واس-فجر :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شابين فلسطينيين من قرية رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رشيد عمور، وأحمد راشد صبيحات، أثناء محاولتهما الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل.