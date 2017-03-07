“ريال مدريد” يسحق “نابولي” بثلاثية ويتأهل لدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

متابعات-فجر :

سيرجيو راموس جدد ريال مدريد فوزه على نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري ابطال أوروبا بنتيجة (3-1) على ملعب سان باولو ليعبر بنجاح إلى ربع نهائي المسابقة . وبدأ نابولي المباراة بضغط هجومي كبير أسفر عن هدف التقدم عبر نجم الفريق البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة 24 ،لينتهي الشوط الأول على ذلك وبدون أي جديد في النتيجة على الرغم من تكثيف أصحاب الأرض من محاولاتهم من أجل مضاعفة النتيجة . وعاد ريال مدريد بقوة خلال شوط المباراة الثاني ليقلب الطاولة على نابولي بداية بهدف سيرجيو راموس في الدقيقة 51 قبل أن يعود نفس اللاعب لمضاعفة النتيجة بنفس الطريقة بع ذلك بـ 5 دقائق ، فيما تكفل البديل ألفارو موراتا بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع . وبثلاثية اليوم يعبر ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية (6-2) ، في انتظار المنافس الذي ستسفر عنه قرعة الاتحاد الأوروبي “يويفا” في الأسبوع المقبل .