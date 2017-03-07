“الأمم المتحدة” افتتاح مخيم جديد للاجئين شرقي الموصل

متابعات-فجر :

افتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مخيم جاماكور الجديد، للإيواء النازحين، مؤكدةً إمكانية توفير المأوى ومساعدة آلاف الآخرين في المخيمات الأخرى التابعة للمفوضية إذا ما لزم الأمر. وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فريد كوسيغ، إن “افتتاح مخيم جاماكور، (20 كم شرق الموصل)، هو جزء من استجابة المفوضية لمواجهة التزايد السريع في أعداد العوائل التي تغادر غربي الموصل حالياً”، مبيناً أن “المفوضية لديها مخيمان جديدان قيد الإنشاء، وسيكون أحدهما جاهزاً قبل نهاية الشهر”، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي.وأضاف كوسيغ “نحن نتمكن من متابعة زخم الوافدين الجدد بالتعاون مع شركائنا، وما تزال لدينا السعة الكافية لتوفير المأوى ومساعدة آلاف الآخرين في المخيمات الأخرى التابعة للمفوضية شمال الموصل إذا ما لزم الأمر”، موضحاً أن “المفوضية قامت بنصب خيم على 1.700 قطعة أرض، وهي جاهزة لاستقبال قرابة 10.200 شخص، كما قامت المفوضية بتشييد 4.300 قطعة أرض أخرى في المخيمات حول الموصل، لتتمكن من إيواء 25.000 شخص آخر”.وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حالياً بتشييد مخيمين إضافيين بالقرب من الموصل (وهما حسن شام 2 إلى الشرق وحمام العليل 2 إلى الجنوب) ليستوعبا 39.000 شخص، إضافةً إلى نصب 19 خيمة كبيرة في مخيم حمام العليل المشيد من قبل الحكومة العراقية، لتكون كمراكز استقبال و منطقة عبور للنازحين، كما تدرس حالياً توسيع السعة الاستيعابية في المخيمات الواقعة شمالي المدينة.