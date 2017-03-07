بالصور.. ضبط 3 مصانع للخمور يديرها أفارقة ب “جازان”

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة بمراكز شرطة بيش وضمد وأبوعريش وأحد المسارحة، من ضبط ثلاثة مصانع متكاملة للخمور في ثلاث عمليات أمنية منفصلة.

وكشف رجال اﻷمن بشرطة محافظة بيش، في العملية اﻷولى عن مصنع خمور داخل مزرعة للموز عثر بداخلة على 50 جركل مليئة بمادة العرق المسكر، كما تم ضبط الشخص الذي يديره، واتضح بأنه أفريقي مخالف لنظام اﻹقامة والعمل.

وفي العملية الثانية، قاد تنسيق أمني بين شرطة محافظتي أبو عريش وضمد إلى ضبط مصنع خمور متكامل بأحد المواقع بمحافظة ضمد، وذلك بعد أن ضبطت شرطة محافظة أبو عريش شاب عشريني بحوزته عبوات من العرق المسكر، وعند إخضاعه للتحقيق اعترف بالحصول عليها من قبل مروجين بضمد، وتم الإدلال على موقع المبايعة ليتم التنسيق مع شرطة محافظة ضمد، وتشكيل فريق بحث أمني متخصص، وتم رصد تحركاتهم ومن ثم الدلالة على مكان التصنيع ومداهمة الموقع، ما أسفر عن ضبط 76 جركلاً مليئة بمادة العرق المسكر جاهزة للترويج، باﻹضافة لضبط شخصين من الجنسية اﻹفريقية داخل الموقع يقيمون بطريقة غير نظامية.

وفي العملية الثالثة، اشتبهت شرطة محافظة أحد المسارحة في إحدى الشقق التي ترددت معلومات عن انبعاث رائحة كريهة منها، ومن خلال رصد الموقع والتحري اتضح أنها استغلت من قبل مجهولين؛ حيث أعدت موقعًا لتصنيع الخمور، بعد أن عثر بداخلها على كميات منها ومعدة للبيع.

من جهته

، وأشار مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره للفرق القابضة حاثاً على بذل مزيد من الجهد.