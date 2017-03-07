اليمن.. أكثر من 800 حالة تعذيب داخل سجون مليشيا الحوثي خلال عامين

واس-فجر :

رصد التحالف اليمني انتهاكات حقوق الإنسان 813 حالة تعذيب خلال الفترة من ديسمبر 2014م إلى ديسمبر 2016م في سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 20 محافظة يمنية.

وقال التحالف في تقرير قدمه أمس على هامش الدورة الــ 34 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ” الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن” التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية إن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلون داخل سجون ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية تسبب في فقدان حاستي، السمع والبصر، لبعض المعتقلين ، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة واضطرابات نفسية وعقلية.

وقال سفير اليمن السابق لدى جنيف الدكتور إبراهيم العدوفي، خلال الندوة التي حضرها عدد من رؤساء المنظمات اليمنية والعربية الدولية قدمت خلالها عددًا من أوراق العمل عن واقع حقوق الإنسان والتعذيب ومعاناة أسر المعتقلين في اليمن : إن الشعب اليمني كافة أصبح اليوم مختطف بعد أن سيطرت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وسيطرتهم على المؤسسات الحكومية والأمنية والمرافق العامة وقيامهم بممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات”.

وأشار إلى ما تسببت به المليشيات الإنقلابية من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة جراء سيطرتها على البنك المركزي في صنعاء ونهبها للمال العام وتسخيره في قتل اليمنيين وفرضها الحصار المطبق على المدنيين وخاصة في محافظة تعز التي تعاني من حصار خانق منذ أكثر من عامين على التوالي وتقوم بمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى السكان الذي هم في أمس الحاجة لها.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية إلى ايصال المعتقلين والمخفيين قسراً بعائلاتهم ، وفتح تحقيقات وطنية ومكافحة التهديد والابتزاز التي تمارسها المليشيات ضد عائلات المعتقلين ، ودعم رابطة أمهات المعتقلين ووضع ملف للتحرك أمام القضاء الأوروبي ، لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.