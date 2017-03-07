“أمير منطقة مكة” يوجه بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن في كورنيش جدة

متابعات-فجر :

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مدير شرطة منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض على المعتدين على رجل الأمن في كورنيش جدة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولات مساء اليوم مقطع فيديو يظهر فيه قيام مجموعة من الأشخاص متجمهرين في إحدى شوارع جدة على درجات نارية يضايقون المارة وقاموا بالاعتداء على أحد رجال الأمن وتهشيم سيارته ومحاولة دهسه إلا أنه نجا بأعجوبة .

وجاء توجيه سموه أمير منطقة مكة المكرمة للجهات الأمنية بوقت قياسي بما يكفل حفظ الأمن ومعاقبة المتجاوزين على الأنظمة والتعليمات .