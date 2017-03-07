“روسيا” تعلن عن هدنة في “الغوطة الشرقية” بريف دمشق

متابعات-فجر :

قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية بمحافظة دمشق السورية حتى 20 مارس.

وقال المصدر السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب ومقره بريطانيا، إن طائرات مقاتلة شنت خمس غارات جوية على الأقل ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية، وإن الجيش قصف كذلك هذه المناطق بصواريخ يوم الثلاثاء.

وأضاف أن الاشتباكات استمرت بين قوات المعارضة والقوات الحكومية على خطوط المواجهة في الغوطة الشرقية ويجري قصف متبادل ولكنه قال إن القصف والاشتباكات كانت أقل حدة من الأيام السابقة.

وناقضت وزارة الدفاع الروسية ذلك قائلة على موقعها الالكتروني، إنها لم ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية منذ أن بدأ العمل به يوم السادس من مارس.