بالفيديو.. ضبط امرأة قادت سيارة و صدمت مركبتين بمكة المكرمة

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط امرأة التي ظهرت في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيادتها سيارة ليلًا في شوارع محافظة القنفذة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، الثلاثاء، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي تظهر من خلاله امرأة تقود سيارة بأحد شوارع القنفذة، وقيامها بصدم سيارتين، فقد تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية، حيث اتضح تعرضها لإصابات بسيطة نتيجة ذلك، وكذلك إصابة أحد السائقين، كاشفًا أنه سيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.