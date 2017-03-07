“مدني جدة” إخلاء 920 طالباً إثر اندلاع حريق في مجمع سلطان التعليمي

متابعات-فجر :

أخلى فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الثلاثاء، 920 طالبا إثر اندلاع حريق في مجمع الأمير سلطان التعليمي، شمال المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران إن حادث الحريق عبارة عن احتراق مكيف “سبلت” في معمل اللغة الإنجليزية بالقسم المتوسط بمجمع الأمير سلطان التعليمي عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم.

وأضاف الصقيران أنه نتج عنه احتراق ثلاثة مقاعد دراسية وانتشار الدخان في الموقع، وتم على الفور إخلاء الطلاب في زمن قياسي جدا كما تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل لجنة الطوارئ بالمدرسة حيث تم استخدام تجهيزات السلامة والإطفاء المتوفرة ، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحادثة.

وأشار إلى تأثر ثلاثة طلاب يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي باختناق بسيط وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج عن طريق الهلال الأحمر وهم الآن بصحة جيدة.