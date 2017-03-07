مقتل وإصابة العشرات من نساء تنظيم “داعش” الإرهابي بغارة للتحالف في الرقة

متابعات-فجر :

سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر التابعة لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية في غارة شنتها طائرات التحالف على المدينة الليلة الماضية، كما أفادت مصادر محلية في المدينة.

وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، إن “طائرات التحالف شنت أمس الإثنين عدة غارات استهدفت إحداها (فيلا) خلف المشفى الأهلي في مدخل مدينة الرقة الجنوبي، تستخدم كمضيفة لنساء تنظيم داعش وأغلبهن من عناصر الحسبة”.

وأضافت المصادر، أن “أكثر من 25 امرأة لقيت حتفها، وأصيبت نحو 15 أخريات في الغارة، إضافةً إلى مقتل عدد من سائقي السيارات وأفراد حماية الموقع، وأن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان الذي دمر بشكل كامل تقريباً”.