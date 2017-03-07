“الشرطة الماليزية” تعلن القبض على 7 أشخاص خططوا لعمل إرهابي قبيل زيارة الملك سلمان

متابعات-فجر :

كشفت الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء، عن إحباطها محاولة لاغتيال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ، أثناء زيارته لكوالالمبور الشهر الماضي.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية، واستقبله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي رئيس الوزراء الماليزي، محمد نجيب عبد الرزاق، ووزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين.

وذكر بيان الشرطة الماليزية، أن السلطات ألقت القبض على 7 رجال بينهم 4 يمنيين، كانوا يخططون لهجوم على الملك سلمان في أثناء زيارته لماليزيا.

وأضاف البيان أن المعتقلين الاثنين الآخرين، أحدهما ماليزي والآخر إندونيسي، كانا يخططان لعملية إرهابية بسيارة مفخخة أو هجوم كبير.

من جهته، أوضح رئيس الشرطة الماليزية، خالد أبو بكر، أن المقبوض عليهم يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش وغيره من الجماعات المسلحة، وكانوا يخططون لهجوم على الملك سلمان، أثناء إقامته في كوالالمبور.

وجاء الاعتقال قبل أيام من زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية إلى ماليزيا في 26 فبراير .