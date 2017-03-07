إيقاف إبراهيموفيتش ثلاث مباريات لسوء السلوك

متابعات – فجر :

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف مهاجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ثلاث مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إبراهيموفيتش قد وجه ضربة بالكوع إلى مدافع بورنموث تايرون مينغز بعدما ظهر أن الأخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي أن ابراهيموفيتش (35 عاما) لن يستأنف العقوبة الصادرة بحقه، ما سيؤدي إلى غيابه عن ربع نهائي كأس إنجلترا أمام المضيف تشلسي متصدر ترتيب الدوري الاثنين، إضافة إلى مبارتين في الدوري المحلي أمام ميدلزبره ووست بروميتش البيون.

ولدى بورنموث حتى الساعة 1800 تغ الثلاثاء لاستئناف عقوبة مينغز الذي يواجه أيضا عقوبة الإيقاف مدة أطول في حال التثبت من أنه مذنب بالدوس العمد على رأس المهاجم السويدي.