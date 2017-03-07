قادة أمنيون: التمرين التعبوي «وطن 87» أثبت احترافية رجال الأمن

متابعات – فجر :

أكد قادة أمنيون أن التمرين التعبوي المشترك (وطن 87) والذي تختتم مهامه اليوم بحضور نائب المليك، أثبت احترافية رجال الأمن في مواجهة الإرهاب والتخريب ضمن قيادة موحدة تدار بغرفة عمليات مشتركة مجهزة بتقنيات متقدمة ووسائل اتصال متطورة.

وأكد مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أن التمرين التعبوي أبرز ما وصلت له الأجهزة الأمنية من تدريب ومهارات عالية وتجهيزات متقدمة وفق أحدث التقنيات الأمنية والعمل وفق خطط تنسيق موحدة بين كافة الأجهزة الأمنية المختلفة بما يحقق تجانس الجاهزية العملياتية بكل كفاءة واقتدار، ويضمن التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولة للمساس بأمن وطننا الغالي، منوها بالدعم اللا محدود من نائب خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم عليهم الصحة والعافية.

من جهته، أوضح قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي اللواء فهد بن سعود المعمر أن التمرين رسالة مباشرة وواضحة لمن تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتأتي إقامة هذه الفرضيات التي تحاكي واقع التعامل مع أي هجوم إرهابي أو تخريبي محتمل يستهدف المنشئات الحكومية والهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لرفع درجة التخطيط والاستعداد والتنسيق بين القطاعات المشاركة وصقل المهارات البدنية والقتالية لرجال الأمن البواسل من خلال العمل المشترك تحت قيادة موحدة تدار بغرفة عمليات مشتركة مجهزة بتقنيات متقدمة ووسائل اتصال متطورة بما يضمن الكفاءة العالية من التنسيق.