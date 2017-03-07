وزير النقل يوقع اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الكاميرون

واس – فجر :

وقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان في مكتبه اليوم، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع وزير النقل الكاميروني ألين إيدغار ميبي انغو.

وأكد الأستاذ الحمدان أن مكانة المملكة الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة والتزامها بتطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى، يعكس ملامح السياسة الحثيثة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية، الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة.

وقد أحتوت الاتفاقية على العديد من البنود والنصوص التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في الحقوق الممنوحة وتعددية التعيين وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، وغيرها من البنود الاخرى.

حضر توقيع الاتفاقية السفير الكاميروني لدى المملكة عيا تيجاني، ومدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني مبارك مشهور الشهراني، ومدير الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية بالهيئة محمد حسن ازمرلي .