“العدل” و”التجارة” تناقشان تطوير بيئة أداء الأعمال

متابعات – فجر :

استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في مكتبه في ديوان الوزارة اليوم، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وناقش الوزيران عدداً من الملفات والتوصيات الخاصة بتطوير بيئة أداء الأعمال بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وبحث الجانبان عدداً من الملفات في إطار تكامل الجهود والأدوار بين وزارتي العدل والتجارة والاستثمار في المملكة، كما واتفقا على تشكيل فريق عمل موحد من الوزارتين لتنسيق العمل وتسريع إنجاز المشاريع المشتركة بما يخدم المستفيدين.

وبين وزير العدل أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي ستسهم في دعم بيئة أداء الأعمال، لاسيما رفع كفاءة قضاء التنفيذ، الذي حقق نجاحات مميزة خلال فترة قصيرة، مبيناً أن نسبة نمو طلبات التنفيذ ارتفعت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة العدلية من خلال عدة مسارات منها إكمال منظومة القضاء المتخصص وتعزيز الشفافية وقياس الأداء والمؤشرات وضبط الإجراءات والمتابعة، والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية واستقطاب الكفاءات والعناية بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة والوصول للأمن العقاري وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة.