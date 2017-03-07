“تعليم الأفلاج” يحدد موعد بداية الدوام الصيفي

متابعات – فجر :

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج بالعمل بتطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بالمحافظة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/6/1438هـ.

وأكد مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد على قائدي المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00، حاثاً أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم للالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.