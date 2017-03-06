نائب خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية النيوزيلندي

واس-فجر:

بحث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – مع معالي وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكالي سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما تم بحث العلاقات الأمنية بين المملكة ونيوزيلندا بما في ذلك مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب .

جاء ذلك خلال استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم لمعالي وزير الخارجية النيوزيلندي والوفد المرافق له.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا نبيل الصالح.

فيما حضره من الجانب النيوزيلندي المدير العام بوزارة الخارجية بروك بارنغتون، وسفير نيوزيلندا لدى المملكة هاميش ماكمستر.