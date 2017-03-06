تعرف على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

متابعات-فجر:

يعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا واحد من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في العالم، علاوة على كونه من بين أجمل الأماكن, وأهم الحدائق الوطنية البحرية، على وجه الأرض، وفي هذا التقرير ندعوك لاكتشاف هذا المكان الرائع عبر هذه الصور..

كما أن الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، ويتألف من أكثر من 900 من الجزر المختلفة، ويمتد على مدى 1400 ميل، وهذا هو تقريبا طول الساحل الشرقي بأكمله في الولايات المتحدة.

و يمتد الحاجز على طول ساحل ولاية كوينزلاند في شمال شرق أستراليا، التي تبدأ في طرف شبه جزيرة كيب يورك وتمتد وصولا الى بوندابرج.

ما يجعل الحاجز المرجاني العظيم بين وجهات السفر الأولى في العالم، هي قائمة لا تنتهي من الأنشطة التي يمكن لزائري المنطقة القيام بها.

وبطبيعة الحال، الغوص من الأنشطة الأكثر شعبية لدى السائحين، وعلى الرغم من أن الشعاب المرجانية قد عانت مؤخرا من آثار تغير المناخ، إلا أن المنطقة لازالت تتباهى بالتنوع البيئي اللا مثيل له.