تصريحات إنريكي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

متابعات-فجر:

واجه برشلونة في البداية بعض الصعوبات في تخطي خسارته المفاجئة 0-4 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه تألق في اخر مباراتين وبدا أنه بات مؤمنا بقدرته على تحدي التاريخ والتأهل لدور الثمانية.

وبعد الفوز بصعوبة 2-1 على ليجانيس وأتلتيكو مدريد، في أعقاب الخسارة المذلة في باريس، تمكن برشلونة من الفوز 6-1 على سبورتينج خيخون قبل أن يسحق سيلتا فيجو 5-0.

ورغم أن أي فريق لم يتمكن من تعويض خسارته في ذهاب أدوار خروج المهزوم بدوري الأبطال بأربعة أهداف، فإن تألق نيمار وليونيل ميسي أقنع بعض جماهير برشلونة بقدرة الفريق صناعة التاريخ في كامب نو غدا الأربعاء.

وقدم نيمار وميسي أداء هجوميا رائعا في الفوز على سيلتا فيجو يوم السبت الماضي، وبعدما سجل اللاعب الأرجنتيني ثاني أهدافه والخامس لبرشلونة بدأت الجماهير تردد “نعم نستطيع”.

وقال المدرب لويس إنريكي، إن الجماهير ليست وحدها التي تثق في قدرة الفريق على القيام بما يبدو مستحيلا حتى الآن.

وأبلغ المدرب الصحفيين “لدي إيمان لا يتزعزع بأننا سنفوز بالمواجهة”.

وأضاف “سنخاطر بكل شيء..نريد أن نخلق أجواء يساعدنا فيها المشجعون أكثر مما يفعلون عادة”.

وتابع إنريكي “أعتقد أننا وصلنا لأفضل مستوياتنا قبل مباراة صعبة للغاية ولكن ستكون أمامنا فرصة لتخطي هذا الدور. يبدو أن الأمر محسوم ولكن إذا أبلينا بلاء حسنا لا أحد يعرف ماذا سيحدث. سنواصل المحاولة حتى اخر دقيقة”.

وأقر إنريكي بأن الخسارة الكبيرة في باريس أصابته بالقلق خلال اخر أسبوعين، وقال “بطبيعة الحال كنت أفكر في هذا الأمر لفترة طويلة”.

وأضاف “لم يكن من الطبيعي أن يفوزوا علينا بهذه السهولة ولكن هدفنا الآن هو أن نظهر أننا الفريق الأفضل ويمكننا تغيير الوضع في 90 دقيقة”.

وفاز باريس سان جيرمان في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة منذ لقاء الذهاب ولكنه تغلب بصعوبة 1-0 على نانسي المتعثر يوم السبت الماضي ليظل ثاني ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلف موناكو.

وقال ماتويدي لاعب الوسط إن بطل فرنسا يدرك الخطورة التي قد يشكلها برشلونة رغم أن الفريق الإسباني يخوض المباراة في وضع صعب للغاية.

وأبلغ لاعب فرنسا الصحفيين “نثق بأنفسنا ولكننا أيضا سنحترم هذا الفريق لأننا نعرف أنهم قادرون على القيام بأمور رائعة”.

وتابع “ستكون الدقائق الأولى مهمة لأنهم سيضعونا تحت الضغط بحثا عن تسجيل هدف مبكر. يجب أن نتحلى بالقوة الذهنية. سنتعرض لبعض اللحظات الصعبة.. لذا يجب أن نستعد لهذا”.