لليوم الرابع على التوالي انخفاض الأسهم الأوروبية

متابعات-فجر:

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الثلاثاء مع إعلان نتائج شركات حيث تضررت أسهم أجريكو وكازينو التي تصدرت قائمة الخاسرين من نتائج الشركتين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة متجها نحو تسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وأعلنت الشركات الخمس الأكثر هبوطا على مؤشر ستوكس 600 جميعها نتائجها وهوى سهم أجريكو البريطانية نحو 11 بالمئة بعدما سجلت انخفاضا نسبته ثلاثة بالمئة في الإيرادات الأساسية للعام بالكامل في ظل نظرة قاتمة لعام 2017.

وهبط سهم مجموعة كازينو جيشار الفرنسية للتجزئة خمسة بالمئة بعدما أعلنت المجموعة نتائج الأرباح السنوية في حين انخفض سهم أشتيد البريطانية لتأجير المعدات 4.5 بالمئة بعد نشر بيانات الربع الثالث.

وكانت المؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي وداكس الألماني فتحت مرتفعة 0.1 بالمئة.