اعتماد قسم طب الأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة كمركز تدريبي

متابعات _فجر

حصل قسم طب الأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة, على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي تابع لبرامج شهادة الاختصاص السعودية لمدة سنة واحدة .

جاء ذلك بعد زيارة لجنة مكونة من المختصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوقوف على المعايير المطبقة، وآلية العمل والأنشطة والدورات التدريبية في زمالة طب الأعصاب بجميع المستويات، إضافة إلى توفر عدد من الأساسيات بالقسم لاعتماده كمركز تدريبي، إلى جانب جهود إدارة مجمع الملك عبدالله في تحسين وتطوير الخدمة الطبية من خلال البرامج التدريبية .

وأشادت اللجنة, بالإمكانيات التجهيزية العالية المستوى والتعاون الكبير الذي يجدونه سواءً من الأطباء المشرفين أو الطاقم المساعد، كما أشادوا بالبيئة التعليمية والتدريبية التي يوفرها مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، التي تجعله في مقدمة المراكز التدريبية لطب الأعصاب ومتوافق مع المعايير المطلوبة لحصول القسم على الاعتماد .