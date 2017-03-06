“العمل ” تمنح 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال عام 2016

متابعات _فجر

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال العام الماضي، منها 377 مكتب استقدام، و 5 شركات استقدام، و 62 فرعاً للشركات، وفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة لعام 2016.

كشف ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, مشيراً إلى أن الوزارة لم تجدد رخص لـ 11 مكتب استقدام، مبيناً أن التقرير السنوي لإدارة التراخيص حدد أعلى ثلاثة أسباب لعدم تجديد التراخيص؛ يأتي في مقدمتها زيادة عدد الشكاوى من العملاء على المكتب، والإيقافات المتكررة للمكتب خلال فترة الترخيص، فضلاً عن تعدد المخالفات.

وفي هذا الصدد، دعا أبا الخيل, عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع “مساند” الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014.

وأبان، أن موقع “مساند” يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، والاطلاع على العقود المعتمدة من الوزارة ، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي، أن إجمالي التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعاً للشركات، وبحسب التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض بعدد التراخيص بـ 349 ترخيصاً، منها 311 ترخيصاً لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ 157 ترخيصاً، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 142، منها 112 مكتب استقدام.

وأضاف أن منطقة القصيم جاءت بالمرتبة الرابعة بـ 56 ترخيصاً، ما بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 54 ترخيصاً، منها 36 ترخيصاً لمكاتب استقدام، ثم منطقة عسير بـ 42 ترخيصاً، منها 30 مكتب استقدام.

ووفقاً للمتحدث الرسمي، احتلت منطقة تبوك المرتبة السابعة بعدد التراخيص الممنوحة لمكاتب وشركات الاستقدام وفروعها، إذ بلغت عدد التراخيص بالمنطقة 26 ترخيصاً، منها 14 ترخيصاً لمكاتب استقدام، في حين جاءت منطقة حائل بالمرتبة الثامنة بـ 24 ترخيصاً، منها 15 مكتباً، تليها منطقة نجران بـ 20 ترخيصاً، منها 14 مكتب استقدام، ثم منطقة جازان بـ 18 ترخيصاً، منها 7 مكاتب، ومنطقة الجوف بـ 17 ترخيصاً، منها 8 مكاتب، ومنطقة الباحة بـ 15 ترخيصاً، منها 8 تراخيص لمكاتب استقدام، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية بـ 15 ترخيصاً، منها 5 مكاتب استقدام.

وحرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم السوق، والتسهيل على عملائها، فإنها تجدد دعوتها للعملاء كافة للإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء 19911، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.

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