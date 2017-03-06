منظمة الصحة العالمية : 1.7 مليون طفل يموتون بسبب البيئات الملوثة

واس _ فجر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ربع حالات الوفاة العالمية للأطفال دون الخامسة يعود إلى البيئات غير الصحية أو الملوثة بما في ذلك المياه غير النظيفة والهواء الملوث والتدخين السلبي وانعدام أو عدم كفاية النظافة.

وذكرت المنظمة في تقريرها اليوم، أن مثل هذه البيئات غير الصحية والملوثة يمكن أن تؤدي إلى حالات إسهال وملاريا والتهاب رئوي وتودي بحياة 1.7 مليون طفل سنويًا، مضيفة أن التعرض الضار يمكن أن يبدأ والطفل جنين في رحم أمه ثم يستمر بعد ذلك إذا تعرض الرضع والأطفال الصغار للهواء الملوث في الداخل والخارج وللتدخين السلبي.

وأشار التقرير إلى أن هذا يزيد من خطر تعرض الأطفال للالتهاب الرئوي بالإضافة إلى الخطر مدى حياتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو، وأن تلوث الهواء يزيد أيضًا من الخطر مدى الحياة من الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية والسرطان.

وقالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان في بيان :” إن البيئة الملوثة بيئة قاتلة ،ولاسيما للأطفال الصغار، وأن أعضاء أجسامهم وأجهزتهم المناعية التي في طور النمو وأجسامهم ومسالكهم التنفسية الأصغر تجعلهم يتأثرون بسرعة بشكل خاص للهواء والماء الملوثين”.