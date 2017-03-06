سيارة مسرعة تنهي حياة مقيم عربي أثناء عبوره الطريق في محايل عسير

متابعات _فجر

لفظ مقيم عربي أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين اثر دهسه تحت عجلات سيارة مسرعة من نوع هايلوكس كان قائدها قد فقد السيطرة عليها، جاء ذلك خلال محاولة المقيم عبور الطريق العام بمركز قنا التابعة لمحافظة محايل عسير، حيث فوجئ بالسيارة المسرعة وهي تداهمه وتلقي به على جانب الطريق ليلفظ انفاسه الأخيرة في مشهد مؤلم.

وعلى الفور باشرت الجهات المعنية موقع الحادث وتم نقله بسيارة الإسعاف لثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام لحين استكمال الإجراءات، فيما سلم قائد السيارة نفسه للجهات المعنية التي فتحت التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث