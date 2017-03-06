مدني المدينة يخلي عمارة سكنية بمخطط شوران بسبب انهيار سورها الخارجي

متابعات _فجر

أخلت فرق الدفاع المدني مساء اليوم عمارة سكنية بمخطط شوران بالمدينة المنورة بسبب انهيار سورها الخارجي نتيجة أعمال حفر الأرض المجاورة لها.

ومن ناحيته ، قال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: وردنا بلاغ عند الساعة ١٦:٤٢ من عصر هذا اليوم الاثنين عن حادث انهيار سور خارجي لعمارة سكنية بمخطط شوران بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

واضاف الجهني انه عند وصول الفرق اتضح ان البلاغ عبارة عن انهيار السور الخارجي لعمارة سكنية نتيجة أعمال حفر الأرض المجاورة وتأثر العمارة السكنية، وتم إخلاء العمارة من السكان احترازياً، وطلب لجنة المباني للوقوف على المبنى حسب الاختصاص.