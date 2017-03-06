أدونيس… ومعرض الرياض للكتاب!

بقلم / تركي الدخيل

عرس ثقافي سنوي منتظر في السعودية… المعرض الأهم والأكثر إقبالاً على المستوى العربي. المثقفون، والُكتاب، والروائيون يؤرخون نشر كتبهم، ضمن معرض الرياض الدولي… نمو فكري، وروائي، وفلسفي، وشعري بالسعودية، نلمحه في الجوائز، التي حصل عليها جمع من المبدعين.

زكي الميلاد، استحق الفوز بجائزة مجال الفكر والفلسفة عن كتابه: (عصر النهضة كيف انبثق؟ ولماذا أخفق). ثم يأتي صاحب الأسلوب الرشيق والسبك الأنيق جبر المليحان، عن روايته «أبناء الأدهم»، هذا بالإضافة إلى جوائز أخرى في الشعر لعلي الدميني… وللمسرح، صالح زمانان، وعبدالعزيز الصقعبي.

قبل ستة عشر عاماً تقريباً أجري حوار تلفزيوني مع أدونيس، وحين سأله المذيع اللبناني عن أكثر الإنتاج حراكاً بالمنطقة، أجاب بكل بساطة: «في الخليج»، راصداً الحركة الفكرية والثقافية والشعرية، والآن تبين أن رأي الشاعر السوري في محله، إذ تجذب السعودية أنظار المثقفين والمهتمين العرب.

هذه هي الروح الحية، حين تتسلح بالعلم… نتمناه معرض إشعاع ونور!

http://okaz.com.sa/article/1531375/