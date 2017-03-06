التركي “كوركوت” يتولى تدريب باير ليفركوزن حتى نهاية الموسم

وكالات – فجر

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم إسناد مهمة تدريب الفريق إلى لاعب المنتخب التركي السابق تايفون كوركوت، حتى نهاية الموسم الجاري. وجاء ذلك بعد إعلان النادي إقالة روجر شميت من منصب المدير الفني للفريق ، بسبب تراجع النتائج.

وستكون المباراة المقررة أمام فيردر بريمن مساء الجمعة، هي الأولى لليفركوزن تحت قيادة كوركوت الدولي التركي السابق.

وكان كوركوت (42عاما) مدربا لفريق الدرجة الثانية كايزر سلاوترن حتى استقال في 27 ديسمبر الماضي، كما تولى سابقا تدريب هانوفر في دوري الدرجة الأولى.

ورغم أنه ولد وترعرع بالقرب من شتوتجارت، لم يلعب كوركوت بدوري الدرجة الأولى الألماني خلال مسيرته التي شهدت احترافه بفرق فناربخشه وريال سوسييداد وإسبانيول وبشكتاش وجنتشليربيرليجي. وقد شارك في 42 مباراة ضمن صفوف المنتخب التركي وعمل مدربا مساعدا للمنتخب.

وقال مايكل شاده الرئيس التنفيذي لليفركوزن إن كوركوت مدرب يتمتع بدراية كبيرة بكرة القدم وخبرة دولية كلاعب وكمدرب. وأضاف “بالتعاون معه ، نرغب في أن نتغلب على هذه الفترة العصيبة التي نمر بها ، من أجل كتابة نهاية جيدة لمشوارنا في الموسم.”

واتخذ النادي قرار إقالة شميت بعد هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند 2 / 6 مساء السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا) ، والتي قلصت أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل.

وبات شميت تاسع مدرب يرحل عن منصبه ، في الدوري الألماني هذا الموسم ، وذلك بعد ثلاثة أعوام قضاها مع الفريق بعد قدومه من سالزبورج.

ويعيش ليفركوزن أسوأ مواسمه خلال 14 عاما وقد تلقى خمس هزائم خلال آخر سبع مباريات رسمية له.

ويحتل ليفركوزن حاليا المركز العاشر بجدول الدوري الألماني بفارق خمس نقاط خلف أقرب مركز مؤهل للدوري الأوروبي ، وذلك بعد أن مني ب11 هزيمة في الدوري هذا الموسم.

كذلك بات ليفركوزن قريبا من وداع دوري أبطال أوروبا حيث خسر على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد الأسباني 2 / 4 في ذهاب دور الستة عشر وتبدو مهمته صعبة في لقاء الإياب.

وقال رودي فولر مدير الكرة بنادي ليفركوزن إن كوركوت مدرب عصري يناسب فلسلفة ليفركوزن في كرة القدم ، وأضاف “نشعر بالتفاؤل إزاء العودة إلى المسار الصحيح معه.”