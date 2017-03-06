الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول سورية الشهر المقبل في بروكسل

وكالات – فجر

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس الاثنين إن الاتحاد سيستضيف مؤتمراً حول سورية والمنطقة في 5 أبريل المقبل.

وسيتم خلال المؤتمر تقييم الوضع الحالي لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتحديد شروط دعم سورية والمنطقة بمجرد التوصل إلى حل سياسي، كما سيبحث نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن العام الماضي.

وتابعت موجيريني “نأمل أن يدعم مؤتمر بروكسل في 5 أبريل بقوة عمل الأمم المتحدة على المسار السياسي وأن يحاول وضع إطار إقليمي ودولي للكيفية التي يمكننا معا من خلالها تقديم الدعم لمستقبل سورية والمنطقة”، وسيشارك في رئاسة المؤتمر الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا.