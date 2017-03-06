جامعة جدة تعقد لقاءً تشاوريًا مع أهالي محافظة خليص

واس – فجر

عقدت جامعة جدة اليوم اللقاء التشاوري بين الجامعة وأهالي محافظة خليص وذلك بحضور معالى مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط.

وأكد معاليه دور الجامعة تجاه المجتمع من خلال تقديم الدعم والمشورة بالأساليب المناسبة من خلال البرامج الأكاديمية للجان والجمعيات المعنية بالتنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وتضمن اللقاء عددا من المحاور منها، دور الجامعة في التنمية الاجتماعية والأسرية والثقافية من خلال الشراكات والمبادرات والدراسات وصولا لتحقيق العمق التنموي بأسلوب علمي، بالإضافة إلى إسهام الجامعة في إجراء الدراسات لرصد الاحتياجات من الفرص الوظيفية بالمحافظة والعمل على إعداد وتأهيل الكوادر المؤهلة لشغلها، إلى جانب وضع خطة إستراتيجية للمحافظة يمكنها من جذب استثمارات لها تمكنها من توفير وظائف لأبنائها واستغلال ما تتمتع به المحافظة من موارد .