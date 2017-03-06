مستشفى الحرس الوطني تُطلق فعالية اليوم العالمي للكلى الأربعاء القادم

الرياض – فجر – خاص

يستعد قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الحرس الوطني لإطلاق فعالية اليوم العالمي للكلى في المبنى الرئيسي بجوار جناح 12 والغسيل الكلوي، وذلك يوم الأربعاء 8 مارس من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٣ عصراً.

جدير بالذكر أن المستشفى ستجهّز طاولتان مخصصة للمتطوعين بعدد “4 – 5” متطوعين ، وستكون هنالك شهادات للمتطوعين مقدمة من قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.

كما سيشارك بالفعالية ( جمعية كلانا ، المركز السعودي لزراعة الاعضاء ، ممرضات من جناح الغسيل الكلوي (لقياس الضغط والسكر) ، قسم الخدمة الاجتماعية.

وتنوّه المستشفي على الراغبين في التطوع بالتواصل مع الأخصائية الاجتماعية الأستاذة “العنود المقبل”.