الأوروبيون يعتزمون إنشاء مقر قيادة عسكرية لمهمات الدعم

وكالات – فجر

اتخذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خطوة نحو مزيد من التنسيق العسكري باتفاق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على إنشاء مقر قيادة حتى يتمكنوا من التخطيط لمهمات الدعم في الخارج وتنفيذها بشكل أفضل.

ويأتي إنشاء ما يسمى بإدارة مهام التخطيط والقيادة العسكرية، بينما تستكشف بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية تعاون عسكري أقوى، يتوقع كثيرون أن يؤدي إلى تكوين كيان للدفاع الأوروبي المشترك في المستقبل، وسيتولى المقر الجديد قيادة مهمات الدعم التابعة للاتحاد الأوروبي في الخارج التي تلعب أدواراً استشارية، مثل التدريب.

وستؤدي إدارة مهام التخطيط والقيادة العسكرية إلى جمع كل العمليات -التي تشمل حاليا بعثات للتدريب العسكري في الصومال ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى- تحت إشراف هيكل موحد تابع للاتحاد الأوروبي، وسيؤدي هذا إلى تحرير القادة الميدانيين من عبء قضاء وقت في بروكسل للتخطيط والتنسيق، ما يتيح لهم التركيز على الأنشطة على الأرض.

ورحب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بإنشاء إدارة القيادة، قائلاً إنها “خطوة أولى كبيرة نحو سياسة دفاع وأمن أوروبية مشتركة أقوى”.

وناقش وزراء الخارجية والدفاع أيضاً إمكانية إقامة كيان دائم لدول الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الدفاع، وسيكون مثل هذا الكيان الدفاعي التابع للاتحاد الأوروبي متوافقاً مع منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”، إذ أن 22 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 28 هي أعضاء في التحالف العسكري عبر المحيط الأطلسي.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن الدول الأعضاء ملتزمة بالاقتراب من اتخاذ قرار نهائي بشأن إنشاء هذا الكيان قريباً.

وأضافت موجيريني “أعتقد أن هذا العمل بأكمله سيكون واحداً من المجالات التي سيملك فيها الاتحاد الأوروبي إمكانية تحقيق تقدم بشكل ملموس جداً ربما أكثر من ذلك في الأشهر المقبلة”، وتابعت “نحن نتحرك سريعاً، ونمضي قدماً متحدين”.