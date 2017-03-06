الاتحاديين: نطالب “التويجري” بالاعتذار

مازن الشهري – فجر – الرياض

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد تقديره واعتزازه بـ “روح الإتحاد” جماهير النادي العظيمة التي كانت ولازالت الرقم الصعب والنموذج المضيء في تاريخ الرياضة السعودية.

وعليه فإن مجلس الإدارة يرفض جملة وتفصيلاً ماصدر عن الإعلامي عادل التويجري من إساءة تجاه جماهير النادي في في برنامج أكشن يا دوري مساء أمس الأحد ويطالبه بتقديم اعتذار عبر البرنامج الذي يقوده الزميل القدير وليد الفراج والذي نكن له كل تقدير واحترام.

ويًؤكد لجماهير النادي والأكثر تأثيراً في تاريخ الرياضة السعودية اعتزازنا بها وبدعمها الدائم وبمؤازرتها لناديها .