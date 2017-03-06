تركيا: روسيا تستفسر عن اعتقال روسيّة بأنقره على صلة بقاتل السفير

وكالات – فجر

بعثت السفارة الروسية فى انقرة طلبا للسلطات التركية لتقديم معلومات بشأن اعتقالها مواطنة روسية للاشتباه في أنها كانت على صلة بمولود ألتينتاش قاتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المتحدثة الرسمية باسم السفارة الروسية في انقرة إيرينا كاسيموفا القول اليوم الاثنين :”كما هو معروف، بدأ تحقيق مشترك من الجانبين التركي والروسي، مباشرة بعد مقتل السفير أندريه كارلوف. وتم احتجاز مواطنين أتراكا وروسا والتحقيق معهم … ونظرا لأن السفارة عرفت الأنباء (المتعلقة باعتقال المواطنة الروسية) عبر وسائل الإعلام، فقد أرسلت طلبا رسميا لمعرفة الأسباب، وتاريخ احتجاز المواطنة الروسية، ولم تحصل السفارة على رد بعد”.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية قد نقلت عن مصدر أمني تركي أنه تم إلقاء القبض على مواطنة روسية تدعى يكاترينا، تقدم خدمات جنسية في فنادق خمسة نجوم في أنقرة. وذكرت الصحيفة أنها كانت تجري اتصالات هاتفية مع ألتينتاش حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. وكان كارلوف قد تعرض لعملية اغتيال في أنقرة في ديسمبر الماضي.