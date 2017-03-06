ثغرة في “أوبر” تتيح التوصيل مجاناً مدى الحياة

متابعات – فجر

اكتشف هاكر هندي الجنسية ثغرة في تطبيق أوبر لخدمة السيارات تسمح للشخص الحصول على توصيلات مجانية بدون دفع مقابل طوال حياته، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهاكر الهندي أناند براكش نشر مقطع فيديو يُثبت فيه وجود الثغرة التي تعتمد أساساً على اختيار المستخدم لطريقة دفع غير صالحة لا يمكنه السداد من خلالها ليستمتع بعدد لا نهائي من التوصيلات المجانية، وأوضح الفيديو أن الاستفادة من الثغرة يتطلب من الشخص قدراً من المعرفة بالبرمجة والأكواد، حيث من الصعب على الإنسان العادي اكتشاف الثغرة ومعرفة كيفية استغلالها.

وأكدت أن شركة أوبر، المتواجدة في أكثر من 500 مدينة حول العالم، قامت بإصلاح هذه الثغرة في تطبيقها. كما منحت أناند مكافأة مقدارها 13 ألف دولار تقريباً، إذ إن الشركة لديها بالفعل برنامج مكافآت يمنح حتى 10 آلاف دولار تقريباً لكل من يكتشف ثغرة خطيرة في تطبيقاتها.

الجدير بالذكر أن أناند اكتشف ثغرة في فيسبوك كانت تسمح للقراصنة حينئذ بالسيطرة على أي حساب على فيسبوك وتغيير كلمة المرور، وبالفعل حصل على مكافأة 15 ألف دولار نظير اكتشافه لهذه الثغرة الخطيرة.