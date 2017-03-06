تعرّف على تطبيقات عليك حذفها فوراً من هاتفك

متابعات – فجر

يوجد العديد من التطبيقات غير الضرورية على هواتفنا الذكية، وتأخذ مساحة تخزين دون فائدة، وتؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية، كما أن وجودها بهاتفك يتسبب في بطء تشغيل الهاتف وقصر عمر البطارية.

وفي هذا الصدد، يجب تنظيف الهاتف الذكي الخاص بك من هذه التطبيقات التالية:

1-التطبيقات التي تدّعي حفظ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM):

تلتهم تطبيقات الخلفية المستهلكة للذاكرة عمر البطارية، فهذه التطبيقات التي تدّعي تحسين ذاكرة هاتفك تظهر بسبب احتواء تطبيقات الأندرويد على برمجيات خبيثة أو دعائية تستهلك موارد وحدة المعالجة الرئيسية، وللأسف هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

2- تطبيق ‘‘Clean Master‘‘ أو أي تطبيق مماثل:

هذه التطبيقات تعدك بأن تقوم بتنظيف هاتفك لتعزيز الأداء، وإن كان صحيحاً، التطبيقات تترك وراءها بعض الملفات المخزنة مؤقتا، لكن ليس من الضروري تحميل تطبيق مخصص لتنظيف جهازك، فبإمكانك الذهاب إلى الإعدادات ثم التخزين ثم الملفات المؤقتة، وقم بحذفها.

3- ما يسمى بالتطبيقات المضادة للفيروسات:

حتى وإن كنت قلقا من التهديدات التي تواجه هاتفك الذكي، استخدمه بشكل معقول فتلك أسلم وسيلة للحفاظ عليه آمنا من التهديدات، فجهاز الأندرويد الخاص بك يحافظ على هاتفك آمناً من الهجمات، ويوفر له التشفير، كما أن غوغل سريعة في إزالة التطبيقات الضارة من متجر غوغل بلاي تلقائيا.

ولا تعد هذه التطبيقات مفيدة إلا في حال قمت بتحميل ملفات “APK” التي تجدها خارج متجر جوجل بلاي، حيث يقوم التطبيق بمكافحة البرمجيات الخبيثة أثناء تحميل هذه الملفات، كما يقوم بتحذيرك قبل فتحها، ومع ذلك لا يمكن للتطبيقات المضادة للفيروسات تنظيف هاتفك الذكي بالكامل، فأفضل طريقة للقيام بذلك هو التخلص من هذا التطبيق على الفور.

4- مدخر البطارية ‘‘Battery savers‘‘:

يعمل هذا التطبيق على حفظ بطارية الهاتف الذكي، لكنه في الحقيقة مجرد تسويق كاذب لهذا التطبيق، فالشحن السريع كما يدعي التطبيق غير ممكن إذا كان هاتفك أصلاً لا يدعم هذه الميزة، وبالتالي لا فائدة لهذا التطبيق على هاتفك، حيث إنه لا يوفر الطاقة بل إنه يستنفدها، لذلك يجب حذفه على الفور.