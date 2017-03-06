بلدية جدة تُحبط توزيع وبيع 15 طنا من الأرز الفاسد

متابعات – فجر

أحبطت بلدية الجنوب الفرعية بيع وتوزيع كميات كبيرة من الأرز تقدر بأكثر من خمسة عشرة طن تم تجهيزها وتعبئتها في أكياس خيش بأقصى جنوب شرق منطقة الخمرة ، وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني بأنه تم رصد هذا الموقع بوجود عمالة مجهولة ومخالفة تقوم بأعمال تجميع و تجهيز لكميات كبيرة من الأرز ووجود آلاف الأكياس مختومة بأسماء وعلامات تجارية في موقع أرض فضاء وبعيدة عن النطاق السكاني ومخالفة للأنظمة والتعليمات، وقال إنه تم إزالة واتلاف جميع الكميات من الأرز الفاسد وكذلك الأكياس التي تعبأ فيها ، من جانب أخر فقد رصدت الفرق الرقابية عمالة افريقية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل تمارس ذلك النشاط المخالف وقد لجأت إلى الهروب من الموقع، فيما تستمر الجهود لضبط ورصد الحالات السلبية.