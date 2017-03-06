اتهامات أوكرانية لروسيا بدعم الإرهاب

وكالات – فجر

حضت أوكرانيا اليوم الاثنين محكمة العدل الدولية على المساهمة في إحلال السلام على أراضيها في إطار سعيها لإقناع القضاة بأن روسيا ترعى “الإرهاب” في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة في لاهاي “اليوم أقف أمام المحكمة لكي أطلب حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الأوكراني”، وأضافت أن “آلاف الأوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية”.

وقالت زيركال إثر الجلسة إن “أوكرانيا ستكسب هذه القضية لأننا محقون”، موضحة أن كييف تسعى فقط عبر هذه الخطوة إلى “إجراء يرسي الاستقرار والهدوء في وضع خطير”.

ويطلب ممثلو أوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات عاجلة تطالب موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، والكف عما تعتبره “تمييزاً” ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

أفادت الوثائق التي قدمتها السلطات الأوكرانية أن موسكو “تحدت” ميثاق الأمم المتحدة عبر ضمها شبه جزيرة القرم قبل أن تحاول “إضفاء الشرعية على تصرفاتها العدوانية” عبر طرحها “استفتاء غير قانوني” بشأن هذه المسألة.

وطالبت الكرملين بـ”تعويضات كاملة لأفعال الإرهاب التي تسببت بها روسيا، سهلتها، أو دعمتها” بما فيها إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو 2014.